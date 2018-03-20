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Как работает самый быстрый дробовик в мире
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Как работает самый быстрый дробовик в мире 

Don't Panic 7 часов назад
Фото: Don't Panic
Компания FosGet Arms разработала тактический дробовик со складным прикладом и скорострельностью маньяка. Эргономика AR15 делает пушку крайне удобной на поле боя — да и вообще, вы только посмотрите на работу этого монстра.
Годы работы прошли не зря. Стильный дробовик с крайне слабой отдачей и очень приличной скорострельностью был специально сконструирован для городских боев.
Fostech Origin 12 может оснащаться не только коллиматорным прицелом, но и глушителем. Компания заявляет, что сумела создать лучший дробовик в мире — и у нас нет основания сомневаться в этих словах.
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