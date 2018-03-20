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В Рязанском музыкальном колледже прошел отчетный концерт
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В Рязанском музыкальном колледже прошел отчетный концерт 

АиФ Рязань 5 часов назад
19 марта в Рязанском областном музыкальном колледже имени Пироговых прошел отчетный концерт отделения народных инструментов, сообщает региональное министерство культуры. Концерт был посвящен 75-летию отделения «Инструменты народного оркестра».
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