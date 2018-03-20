Блез Матюиди: «После шести лет в „ПСЖ“ мне нужен был глоток свежего воздуха»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди отметил, что не жалеет по поводу перехода в туринский клуб из «ПСЖ». Француз подчеркнул, что в Париже у него уже не было нужной мотивации.