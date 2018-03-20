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Блез Матюиди: «После шести лет в „ПСЖ“ мне нужен был глоток свежего воздуха»
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Блез Матюиди: «После шести лет в „ПСЖ“ мне нужен был глоток свежего воздуха» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди отметил, что не жалеет по поводу перехода в туринский клуб из «ПСЖ». Француз подчеркнул, что в Париже у него уже не было нужной мотивации.
— Честно говоря, мне нужен был глоток свежего воздуха, — цитирует Le Figaro Матюиди. — Я провел шесть замечательных лет в «ПСЖ». Но мне нужна была другая среда, другая культура. Я задавал себе вопросы. Не говорю, что в Париже мне было слишком комфортно, но хотелось получить новый вызов. В таких условиях я чувствую себя лучше, могу прогрессировать. Меняется окружающая среда, подход к тренировкам разный.
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