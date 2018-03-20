Гильерме навестил сборную Бразилии

Вратарь «Локомотива» и сборной РоссииМаринату Гильерме на своей странице в Инстаграме опубликовал фото вместе с игроками бразильской сборной — полузащитником «Манчестер Сити»Фернандинью и голкипером «Валенсии»Нету.

Игрок железнодорожников сопроводил фото подписью «Всегда приятно вас видеть».

Сборная Бразилии в настоящее время находится в Москве, где готовится к товарищескому матчу против России. Встреча пройдет в пятницу, 23 марта, в «Лужниках», начало — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

Sempre bom rever vocês meus guerreiros! Resenha boa demais! Всегда приятно видеть вас 🇧🇷 Udachi!

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 19 Мар 2018 в 11:47 PDT