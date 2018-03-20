Выбил автоматические двери. Опубликовано видео дерзкого ограбления магазина в Дзержинске

скриншот vk.com/vesti52Выбил автоматические двери. Опубликовано видео дерзкого ограбления магазина в ДзержинскеПолиция разыскивает преступника, подозреваемого в серии ночных ограблений магазинов в Дзержинске.

“Криминальные вести Дзержинска” на своей странице во ВКонтакте разместили видео записи с камеры наблюдения, установленной в одной из торговых точек в городе химиков.

На записи видно как преступник зверски выламывает автоматическую дверь, проникает в магазин и вынимает кассу. Потом, захватив пару бутылок пива, скрывается с места преступления.

Полиция Дзержинска просит помощи в поимке преступника. Всю имеющуюся информацию о подозреваемом можно сообщать по телефону +7-987-751-45-55.

Приметы вора: рост 170-180 см., среднего телосложения, был одет в балониевую куртку черного цвета с капюшоном накинутым на голову, темно-синие джинсы, темные кроссовки, черные перчатки.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNELTE0NzgzODYwMiUyNmlkJTNENDU2MjM5MTI1JTI2aGFzaCUzRDQ1YzYxMGJmZWNmMGM3MDYlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjY0MCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjM2MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ==