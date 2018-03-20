Ещё
На дистанцию — 30 часов: житель Чусового без остановки пробежит на лыжах 220 км по просторам Швеции
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дистанцию — 30 часов: житель Чусового без остановки пробежит на лыжах 220 км по просторам Швеции 

59.ru 7 часов назад
Фото: 59.ru
Лыжник из Пермского края Станислав Кудряшов примет участие в самом длинном мировом марафоне. Соревнования Red Bull Nordenskioldsloppet пройдут 24 марта в Швеции. Дистанция составит 220 километров.
Название марафон получил в честь исследователя Арктики Нильса Норденшёльда, который первым прошел по Северному Морскому пути. В 1884 году ученый устроил такой марш-бросок для коллег. Победитель преодолел дистанцию за 21 час и 22 минуты и получил 200 крон. В этом году все, кто уложатся в это время, получат памятные медали, а приз за первое место составит — 50 тысяч крон (почти 350 тысяч рублей). На соревнования заявился чусовской спортсмен Станислав Кудряшов. В этом году ему исполнилось 50 лет, 12 из них он занимается лыжным спортом. В феврале он уже пробежал 60 километров на марафоне Engelbrektsloppet в Швеции. Занял 135 место с отрывом от победителя на 30 минут.
— Начинать надо в тренировочном темпе, — говорит Станислав. — Я сделал раскладку по времени прохождения. Главное — регулярно есть и пить. Что будет после 100 километров, не знаю — это уже неизведанное. Моя цель — просто дойти до финиша. Сейчас я в Осло. В прошедшие выходные бежал марафон. Через день уже еду в Швецию. Сейчас извините, пора на тренировку.
Лыжный марафон Red Bull проходит в один этап. Возможны короткие «передышки» на пунктах питания — чтобы перекусить и попить воды. Лимит времени — 30 часов. Чтобы дали медаль финишера, надо уложиться в 21 час. По словам Станислава, профессионалам по силам преодолеть эту дистанцию за 11 часов.
59.ru: последние новости
По раскаленным пескам Сахары: пермячка Наталья Седых пробежит ультрамарафон в Марокко «Я разножанровая»: актриса из Перми Марина Федункив в телеэфире повздорила со Станиславом Садальским Поделился уловом: пермяк снял на видео лису–воровку, которая забралась в сумку и съела всю рыбу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018236
Российский футболист посчитал себя нищебродом13
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение