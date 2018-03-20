После чемпионата мира по футболу стадион в Екатеринбурге передадут на содержание области

Сегодня прошел седьмой инспекционный визит делегации FIFA на «Екатеринбург Арену». После инспекции губернатор области рассказал о судьбе стадиона после окончания игр.

«Нам этот стадион начнут передавать сразу после игр ЧМ-2018. Совершенно точно, он не будет стоит больше, чем до реконструкции», — рассказал Куйвашев.

Также глава региона подчеркнул, что стадион будет использоваться по назначению. На нем будет играть и тренироваться футбольный клуб «Урал» . Допускается также проведение различных массовых мероприятий.

Напомним, что «Екатеринбург Арену» сдали в эксплуатацию 28 февраля. Это был первый стадион в России, который готов принимать спортсменов и болельщиков.