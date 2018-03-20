Ещё
На берегу Волги в Ярослав нашли тело замерзшего мужчины
Далее:
Читайте также:
Ещё

На берегу Волги в Ярослав нашли тело замерзшего мужчины 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, его обнаружили в понедельник, 19 марта. По предварительным данным, 31-летний мужчина скончался от переохлаждения. По данному факту следователи проводят проверку.
Мужчина вместе со своим приятелем катались на снегоходе по реке Волге. Транспортное средство сломалось. Друзья пытались самостоятельно починить снегоход, но у них ничего не вышло. Тогда один из них пошел на берег — звать помощь, а второй остался на месте. В результате мужчина замерз насмерть.
АиФ: последние новости
В Ярославле пройдет фестиваль постной кухни Ярославскому олимпийскому чемпиону Илье Бурову подарят квартиру 17 марта в Ярославле пройдет эстафета по скандинавской ходьбе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018236
Российский футболист посчитал себя нищебродом13
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение