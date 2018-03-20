На берегу Волги в Ярослав нашли тело замерзшего мужчины

Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, его обнаружили в понедельник, 19 марта. По предварительным данным, 31-летний мужчина скончался от переохлаждения. По данному факту следователи проводят проверку.

Мужчина вместе со своим приятелем катались на снегоходе по реке Волге. Транспортное средство сломалось. Друзья пытались самостоятельно починить снегоход, но у них ничего не вышло. Тогда один из них пошел на берег — звать помощь, а второй остался на месте. В результате мужчина замерз насмерть.