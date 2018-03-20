Призера веломногодневки «Вуэльта» избили и обокрали во время тренировки

Испанский велогонщик Оскар Севилья был атакован пятью неизвестными во время своей тренировки. Севилья оказал сопротивление грабителям, которые были одеты в маски, однако те все-таки отняли у спортсмена ценные вещи. Более того, они угнали велосипед стоимостью 10 тысяч евро. После инцидента велогонщик обратился в больницу с двойным переломом запястья и сломанных ребром.

"Считаю, что физически и морально я мало пострадал, — приводит слова велосипедиста «Спорт-экспресс» со ссылкой на AFP. — Однако это все-таки было неприятно. Этот момент является одним из ужасных в моей жизни".

Севилья за свою спортивную карьеру несколько раз входил в десятку лучших велогонщиков в генеральной классификации испанской «Вуэльты» и «Тур де Франс». На данный момент он выступает за команду Medellin-Inder.