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Дибала отправился со своим агентом в Мадрид
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Дибала отправился со своим агентом в Мадрид 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отправился со братом Мариано, который также является его агентом, в Мадрид.
Как информирует El Mundo Deportivo, вместе с ними столицу Испании также посетят несколько их друзей. Предположительно, на время перерыва в выступлениях за клуб, который связан с товарищескими играми сборных, аргентинец решил просто отдохнуть в крупнейшем городе Пиренейского полуострова. Однако не исключается и вариант встречи футболиста с представителями "Реала" относительно его возможного переезда на «Сантьяго Бернабеу».
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