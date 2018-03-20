Медведев в поздравлении Морозову: ваши песни стали классикой отечественной эстрады 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора Александра Морозова с 70-летием, сообщает сайт правительства.
"Вы — автор искренних, проникновенных песен, ставших классикой отечественной эстрады", — отметил Медведев.
По его словам, лирические мелодии Морозова популярны и узнаваемы, звучат в исполнении знаменитых артистов и дарят зрителям особые эмоции.
Среди хитов Морозова — «Малиновый звон», «В краю магнолий», «Мой голубь сизокрылый». Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару, Эдита Пьеха, «Самоцветы», «Веселые ребята» и др.