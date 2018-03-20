Медведев в поздравлении Морозову: ваши песни стали классикой отечественной эстрады

"Вы — автор искренних, проникновенных песен, ставших классикой отечественной эстрады", — отметил Медведев.

По его словам, лирические мелодии Морозова популярны и узнаваемы, звучат в исполнении знаменитых артистов и дарят зрителям особые эмоции.