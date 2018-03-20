Преследуемая ухажёром россиянка выпрыгнула из окна отеля в ОАЭ 

22-летняя российская модель Екатерина Стецюк получила перелом позвоночника при падении с шестого этажа отеля в Дубае. Уроженка Иркутска Екатерина Стецюк выпрыгнула из окна гостиницы, когда её преследовал поклонник-иностранец. По словам Стецюк, мужчина напал на неё в номере. При падении девушка получила перелом позвоночника. Она не может самостоятельно передвигаться. Ей сделали две операции в местной больнице, в апреле ей предстоит третья. «Приезжали друзья, которые из Дубая, привезли кучу вкусностей, я тут ем и объедаюсь. Всё нормально», — сказала Екатерина Стецюк на видео, опубликованном в Telegram-канале Mash. Иностранца, напавшего на россиянку, задержали. «Мы тщательно занимаемся ситуацией вокруг россиянки Стецюк и оказываем ей всестороннюю поддержку. Идёт следствие», — заявил РИА «Новости» генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе.