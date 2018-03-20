Ещё
Преследуемая ухажёром россиянка выпрыгнула из окна отеля в ОАЭ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Преследуемая ухажёром россиянка выпрыгнула из окна отеля в ОАЭ 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
22-летняя российская модель Екатерина Стецюк получила перелом позвоночника при падении с шестого этажа отеля в Дубае. Уроженка Иркутска Екатерина Стецюк выпрыгнула из окна гостиницы, когда её преследовал поклонник-иностранец. По словам Стецюк, мужчина напал на неё в номере. При падении девушка получила перелом позвоночника. Она не может самостоятельно передвигаться. Ей сделали две операции в местной больнице, в апреле ей предстоит третья. «Приезжали друзья, которые из Дубая, привезли кучу вкусностей, я тут ем и объедаюсь. Всё нормально», — сказала Екатерина Стецюк на видео, опубликованном в Telegram-канале Mash. Иностранца, напавшего на россиянку, задержали. «Мы тщательно занимаемся ситуацией вокруг россиянки Стецюк и оказываем ей всестороннюю поддержку. Идёт следствие», — заявил РИА «Новости» генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе.
ИД «Собеседник»: последние новости
Закрой сезон в парке Олимпийской деревни Главу УИК в Люберцах отстранили из-за вброса бюллетеней В ГД намерены "охладить азарт" бейсджамперов штрафом в 5 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018236
Российский футболист посчитал себя нищебродом13
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение