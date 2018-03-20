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На первый матч на «Стадионе Калининград» будет продано 10 тысяч билетов
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На первый матч на «Стадионе Калининград» будет продано 10 тысяч билетов 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
На первый матч на 35-тысячном «Стадионе Калининград», построенном к ЧМ-2018, будет продано 10 тысяч билетов, сообщил председатель Совета директоров ФК «Балтика», заместитель председателя Правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
Напомним, что первый матч будет сыгран на стадионе 11 апреля. «Балтика» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 20.00.
«Это будет первый тестовый матч, поэтому по рекомендации наших московских коллег в продажу поступит ограниченное количество билетов. Часть мест мы выделим для детей, занимающихся в спортивных школах, и лиц с ограниченными возможностями», — объяснил Шендерюк-Жидков.
Продавать билеты будут в кассах стадиона «Балтика» (будут работать в будние дни с 12.00 до 20.00), в клубном магазине в ТРЦ «Европа» (работает ежедневно с 10.00 до 21.00) и в интернете на сайте «Kassir.ru». Стоимость билетов — от 100 до 350 рублей. Держатели получат билеты бесплатно в офисе клуба.
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