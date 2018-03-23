За билетами на первый матч на «Стадионе Калининград» выстроились очереди

Болельщики калининградской «Балтики» проявили небывалый интерес к первому тестовому матчу на «Стадионе Калининград», построенному к чемпионату мира по футболу: 11 марта на новой арене балтийцы сыграют с «Крыльями Советов».

Предварительная продажа вызвала большой ажиотаж — у касс стадиона «Балтика», в клубном магазине в ТРЦ «Европа» ближе к обеду выстроились огромные очереди. В интернете билеты разлетались еще быстрее — за менее чем 50 минут были раскуплены все выставленные на продажу билеты из первой партии. Всего на 35-тысячный стадион будет реализовано 10 тысяч билетов.

При этом болельщиков предупредили — в одни руки отпускается не более 4-х билетов.