«Классика» и не только

Около сотни спортсменов примут участие в первенстве Омской области по пауэрлифтингу.

Соревнования пройдут 24 и 25 марта в ДЮСШ имени Олега Охрименко (ул. 20 лет Октября, 14/2). Их участниками станут юноши 2000-2004 годов рождения, а также юниоры 1995-1999 г.р. Спортсмены покажут себя в троеборье и классическом троеборье, которое подразумевает привычные упражнения — приседание со штангой, жим штанги лежа, а также становую тягу, выполняемые без усиливающей экипировки.

Для мужчин состязания пройдут в весовых категориях «53 кг», «59 кг», «66 кг», «74 кг», «83 кг», «93 кг», «105 кг», «120 кг» и «свыше 120 кг». Девушки будут соревноваться в категориях «43 кг», «47 кг», «52 кг», «57 кг», «63 кг» и «свыше 63 кг».

Судейскую бригаду турнира возглавит руководитель областной федерации пауэрлифтинга Станислав Матук.