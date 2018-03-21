Система tax free заработает в Казани 1 апреля

1 апреля в аэропорту Казани заработает tax free — система компенсации налога на добавленную стоимость. Пока на бумажных носителях. В электронной форме — с 1 октября, сообщает ТАСС

Tax free позволит иностранцам вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в Казани. Для возврата денег турист должен будет предъявить специальный документ — чек tax free. Его можно будет получить при покупке товаров на сумму не менее 10 000 рублей за один день.

Возможны два способа компенсации: первый — через оператора, который самостоятельно контактирует с магазином; второй — напрямую через магазин, участвующий в системе tax free.

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