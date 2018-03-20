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Срочно: В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога
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Срочно: В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Найроби, 20 марта /Синьхуа/ — Последний в мире самец северного белого носорога умер в возрасте 45 лет в округе Лайкипия на севере Кении. Об этом во вторник сообщили местные власти.
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