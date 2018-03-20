Александр Пашков: Эпизод с незащитанной шайбой выбил Ярославль из равновесия 

Счет в серии стал 2-1 в пользу питерцев, четвертая игра пройдет в Ярославле сегодня.
— Мне понравилось, как «Локомотив» начал домашний отрезок серии, он вел равную игру с опытным соперником. Перелом, на мой взгляд, наступил во время пятиминутной паузы, когда судьи смотрели, а потом и отменяли гол ярославского клуба. Знаете, мы разбирали эпизод с целой группой ветеранов, и, честно говоря, удивлялись, что в этом сезоне в матчах с участием СКА много вот таких тонких моментов. Очевидно, что этот перерыв выбил Ярославль из равновесия. Активная, темповая, выкатывающая игра по всей площадке — единственный козырь «Локомотива» в этой серии, но она ушла. Матч рассыпался на эпизоды, в которых сказался класс Ильи Ковальчука и Ко. Вот с этой точки зрения все по делу, — сказал Пашков.