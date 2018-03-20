Ещё
Александр Пашков: Эпизод с незащитанной шайбой выбил Ярославль из равновесия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Пашков: Эпизод с незащитанной шайбой выбил Ярославль из равновесия 

Советский спорт 6 часов назад
Счет в серии стал 2-1 в пользу питерцев, четвертая игра пройдет в Ярославле сегодня.
— Мне понравилось, как «Локомотив» начал домашний отрезок серии, он вел равную игру с опытным соперником. Перелом, на мой взгляд, наступил во время пятиминутной паузы, когда судьи смотрели, а потом и отменяли гол ярославского клуба. Знаете, мы разбирали эпизод с целой группой ветеранов, и, честно говоря, удивлялись, что в этом сезоне в матчах с участием СКА много вот таких тонких моментов. Очевидно, что этот перерыв выбил Ярославль из равновесия. Активная, темповая, выкатывающая игра по всей площадке — единственный козырь «Локомотива» в этой серии, но она ушла. Матч рассыпался на эпизоды, в которых сказался класс Ильи Ковальчука и Ко. Вот с этой точки зрения все по делу, — сказал Пашков.
Советский спорт: последние новости
Дидье Дрогба: Месси еще не вышел на уровень Пеле и Марадоны «Финал четырех» женской ватерпольной Евролиги состоится в апреле в Киришах Сборная Бельгии представила гостевую форму чемпионата мира-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018237
Российский футболист посчитал себя нищебродом13
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение