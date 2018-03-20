Лукьянюк: этап на Азорах мне очень нравится

Российский гонщик чемпионата Европы по ралли Алексей Лукьянюк прокомментировал предстоящий старт сезона на Азорских островах.

«Этап на Азорах мне очень нравится. Когда мы приехали на португальский этап впервые в 2016 году, то довольно быстро освоились, смогли показать хорошую скорость на спецучастках. Участки узкие, техничные, с довольно неплохим зацепом, хотя покрытие скользкое и сыпучее, тем не менее мне это нравится. Уверен, что опыт предыдущих лет поможет. Я планирую в этом году проверить прошлогоднюю стенограмму, так как спецучастки будут на 95% повторять прошлый сезон. Мы изменили подход к настройке автомобиля, начали работать с новым инженером, обладающим очень большим опытом на этапах чемпионата мира. Только что завершились тесты в Италии, и «Фиеста», и я остались довольны теми шагами, которыми мы сделали вперед. Уже не терпится испытать все на реальной дороге, на реальных спецучастках. Продумываю тактику на гонку, готовимся», — сказал Лукьянюк.