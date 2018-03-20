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Лукьянюк: этап на Азорах мне очень нравится
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Лукьянюк: этап на Азорах мне очень нравится 

Чемпионат.com 6 часов назад
Российский гонщик чемпионата Европы по ралли Алексей Лукьянюк прокомментировал предстоящий старт сезона на Азорских островах.
«Этап на Азорах мне очень нравится. Когда мы приехали на португальский этап впервые в 2016 году, то довольно быстро освоились, смогли показать хорошую скорость на спецучастках. Участки узкие, техничные, с довольно неплохим зацепом, хотя покрытие скользкое и сыпучее, тем не менее мне это нравится. Уверен, что опыт предыдущих лет поможет. Я планирую в этом году проверить прошлогоднюю стенограмму, так как спецучастки будут на 95% повторять прошлый сезон. Мы изменили подход к настройке автомобиля, начали работать с новым инженером, обладающим очень большим опытом на этапах чемпионата мира. Только что завершились тесты в Италии, и «Фиеста», и я остались довольны теми шагами, которыми мы сделали вперед. Уже не терпится испытать все на реальной дороге, на реальных спецучастках. Продумываю тактику на гонку, готовимся», — сказал Лукьянюк.
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