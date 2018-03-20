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Челябинск использует опыт Уфы при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС
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Челябинск использует опыт Уфы при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Челябинск при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС 2020 года обратится к опыту Уфы, об этом заявил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.
«Губернатор и вся наша команда не раз были в Уфе, обошли все объекты — конгресс-холл, гостиницы, посмотрели, как всё устроено. Коллеги не утаили от нас ни одного документа и сейчас готовы продолжить помогать», — отметил Гаттаров.
Замгубернатора также подчеркнул, что Челябинск получил решение о проведении масштабного международного мероприятия в те же сроки, что и Уфа, а подготовку начал даже раньше. Кроме того, южноуральская столица будет учитывать и опыт соседнего Екатеринбурга.
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