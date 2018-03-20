Александр Зинченко: «Нужно поправлять вокальные способности в сборной. Один я не вытяну»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что в товарищеских матчах с Саудовской Аравией (23 марта) и Японией (27 марта), его команда будет отдаваться на 100 процентов. Он заметил, что поможет влиться в национальную команду новичку Роману Яремчуку

— У нас есть две товарищеские игры против Саудовской Аравии и Японии. Будет собрание, на котором узнаем о наших задачах, но цель у нас одна — побеждать, — приводит пресс-служба Федерации футбола Украины слова Зинченко. — В любой игре, неважно товарищеской или официальной, всегда нужно отдаваться на 100 процентов, тем более против сильных соперников. В национальных сборных всегда собраны лучшие игроки своих стран

Я займусь посвящением Яремчука, буду ответственным. Нужно поправлять наши вокальные способности, а то я один на своей спине этого не вытяну — в свой 21 год. У нас в сборной такая традиция. Роман сам должен выбрать, что спеть.

Зинченко провел за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне 15 матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Украины хавбек провел 13 игр, отметившись голом и передачей.