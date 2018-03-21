Александр Зинченко: Нужно поправлять вокальные способности в сборной 

«У нас есть две товарищеские игры против Саудовской Аравии и Японии. Будет собрание, на котором узнаем о наших задачах, но цель у нас одна — побеждать. В любой игре, неважно товарищеской или официальной, всегда нужно отдаваться на 100 процентов, тем более против сильных соперников. В национальных сборных всегда собраны лучшие игроки своих стран
Я займусь посвящением Яремчука, буду ответственным. Нужно поправлять наши вокальные способности, а то я один на своей спине этого не вытяну — в свой 21 год. У нас в сборной такая традиция. Роман сам должен выбрать, что спеть», — цитирует Зинченко официальный сайт Федерации футбола Украины слова Зинченко.