Александр Зинченко: Нужно поправлять вокальные способности в сборной

«У нас есть две товарищеские игры против Саудовской Аравии и Японии. Будет собрание, на котором узнаем о наших задачах, но цель у нас одна — побеждать. В любой игре, неважно товарищеской или официальной, всегда нужно отдаваться на 100 процентов, тем более против сильных соперников. В национальных сборных всегда собраны лучшие игроки своих стран