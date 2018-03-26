Наингголан сыграет против Саудовской Аравии, несмотря на пропуск тренировки

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан примет участие в товарищеском матче против Саудовской Аравии. Сегодня появилась информация, что футболист пропустил две тренировки национальной команды в понедельник по неизвестной причине.

— У него будет возможность сыграть, — заявил Мартинес. — Он много работал на этой неделе. Это тот игрок, которому нужна свобода. Если он попадет в клетку — его не удержать.

Также он отметил, что футболист отсутствовал на тренировке по личным причинам.