Наингголан сыграет против Саудовской Аравии, несмотря на пропуск тренировки 

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан примет участие в товарищеском матче против Саудовской Аравии. Сегодня появилась информация, что футболист пропустил две тренировки национальной команды в понедельник по неизвестной причине.
— У него будет возможность сыграть, — заявил Мартинес. — Он много работал на этой неделе. Это тот игрок, которому нужна свобода. Если он попадет в клетку — его не удержать.
Также он отметил, что футболист отсутствовал на тренировке по личным причинам.