В Андреевском монастыре состоялась викторина «Император Николай II и его время»

18 марта в Андреевском монастыре по благословению Преосвященного Феофилакта епископа Дмитровского, управляющего Юго-Западным викариатством, состоялась молодёжная интеллектуальная викторина «Император Николай II и его время». Мероприятие было приурочено ко Дню православной книги.

Вопросы викторины касались русско-японской войны, видных политических деятелей эпохи cвятого государя Николая II, первой мировой войны, царской семьи. Задачей организаторов было по возможности раскрыть всю сложность событий того времени и показать необходимость знаний в области русской и Церковной истории для формирования православного мировоззрения молодого поколения. Участники викторины показали впечатляющий кругозор по тематике викторины.

6 молодежных команд викариатства приняли участие в интеллектуальной борьбе. Игру команд, общей численностью 30 человек, оценивало жюри, в состав которого вошли Алексей Завалов, научный сотрудник сектора внешних связей аппарата Издательского совета Русской Православной Церкви , врио помощника управляющего викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодёжи иерей Игорь Семин и помощник управляющего викариатством по Агиологии иерей Дмитрий Самсонов

По итогам двух туров и конкурса капитанов первое место было присуждено команде «Черёмушки» представляющей храм Преподобных Отцов Киево-Печерских в Старых Черёмушках. Второе место присуждено команде «Патриоты» храма Казанской иконы Божией Матери в Тёплом Стане. Третье место заслужила команда «Апостол» храма Святой равноапостольной Нины в Черёмушках.

Наградой победителям и участникам викторины послужили редкие книги, специально подготовленные в качестве призов представителями Издательского Совета Русской Православной Церкви.