Ещё
В Андреевском монастыре состоялась викторина «Император Николай II и его время»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Андреевском монастыре состоялась викторина «Император Николай II и его время» 

Вестник района Гагаринский 6 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
18 марта в Андреевском монастыре по благословению Преосвященного Феофилакта епископа Дмитровского, управляющего Юго-Западным викариатством, состоялась молодёжная интеллектуальная викторина «Император Николай II и его время». Мероприятие было приурочено ко Дню православной книги.
Вопросы викторины касались русско-японской войны, видных политических деятелей эпохи cвятого государя Николая II, первой мировой войны, царской семьи. Задачей организаторов было по возможности раскрыть всю сложность событий того времени и показать необходимость знаний в области русской и Церковной истории для формирования православного мировоззрения молодого поколения. Участники викторины показали впечатляющий кругозор по тематике викторины.
6 молодежных команд викариатства приняли участие в интеллектуальной борьбе. Игру команд, общей численностью 30 человек, оценивало жюри, в состав которого вошли Алексей Завалов, научный сотрудник сектора внешних связей аппарата Издательского совета Русской Православной Церкви, врио помощника управляющего викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодёжи иерей Игорь Семин и помощник управляющего викариатством по Агиологии иерей Дмитрий Самсонов.
По итогам двух туров и конкурса капитанов первое место было присуждено команде «Черёмушки» представляющей храм Преподобных Отцов Киево-Печерских в Старых Черёмушках. Второе место присуждено команде «Патриоты» храма Казанской иконы Божией Матери в Тёплом Стане. Третье место заслужила команда «Апостол» храма Святой равноапостольной Нины в Черёмушках.
Наградой победителям и участникам викторины послужили редкие книги, специально подготовленные в качестве призов представителями Издательского Совета Русской Православной Церкви.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Дошколята примут участие в проекте «Моя Родина – Россия» Юные баскетболисты завоевали дипломы в соревнованиях Спортивный центр "Космос" вошел в тройку лучших спортивно-досуговых организаций Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018234
Российский футболист посчитал себя нищебродом13
Кафельников закрутил роман cо стюардессой7
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение