МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пять стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года будут введены в эксплуатацию до конца марта, арена в Самаре — в апреле. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.
В прошлом году были введены в эксплуатацию стадионы «Лужники», "Спартак", «Санкт-Петербург», «Казань-Арена» и «Фишт».
"У нас чемпионат мира пройдет в 11 городах на 12 стадионах. В прошлом году пять стадионов введено в эксплуатацию, в этом году нужно ввести еще семь — шесть до конца марта, и последний в Самаре будет введен в апреле. Это сложнейшие объекты, стадионы все новые", — сказал Колобков.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт— Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.