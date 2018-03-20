Пять стадионов ЧМ-2018 будут введены до конца марта, «Самара-Арена» — в апреле

МОСКВА, 20 марта. / ТАСС /. Пять стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года будут введены в эксплуатацию до конца марта, арена в Самаре — в апреле. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал министр спорта РФ Павел Колобков

В прошлом году были введены в эксплуатацию стадионы «Лужники», "Спартак" , «Санкт-Петербург», «Казань-Арена» и «Фишт».

"У нас чемпионат мира пройдет в 11 городах на 12 стадионах. В прошлом году пять стадионов введено в эксплуатацию, в этом году нужно ввести еще семь — шесть до конца марта, и последний в Самаре будет введен в апреле. Это сложнейшие объекты, стадионы все новые", — сказал Колобков.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт— Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.