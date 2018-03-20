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Мать Роналду: пусть говорят, что Криштиану нужно заканчивать карьеру в 33 года
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Мать Роналду: пусть говорят, что Криштиану нужно заканчивать карьеру в 33 года 

Чемпионат.com 6 часов назад
Долореш Авейру, мать нападающего «Реала» Криштиану Роналду, в своём «инстаграме» обратилась к тем, кто критиковал футболиста в течение нынешнего сезона.
«Пусть теперь говорят, что Криштиану нужно заканчивать карьеру в 33 года», — написала мать игрока под изображением, на котором приводится статистика Роналду в 2018 году — 21 гол в 13 матчах.
Осенью 2017 года, в начале сезона, португальца критиковали за низкую результативность и плохую форму. На сегодня 33-летний Роналду принял участие в 23 матчах испанской Примеры, в которых отметился 22 голами.
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