Мать Роналду: пусть говорят, что Криштиану нужно заканчивать карьеру в 33 года

Долореш Авейру, мать нападающего «Реала» Криштиану Роналду , в своём «инстаграме» обратилась к тем, кто критиковал футболиста в течение нынешнего сезона.

«Пусть теперь говорят, что Криштиану нужно заканчивать карьеру в 33 года», — написала мать игрока под изображением, на котором приводится статистика Роналду в 2018 году — 21 гол в 13 матчах.

Осенью 2017 года, в начале сезона, португальца критиковали за низкую результативность и плохую форму. На сегодня 33-летний Роналду принял участие в 23 матчах испанской Примеры, в которых отметился 22 голами.