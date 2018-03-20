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«Зенит» поздравил Ширла и Ломбертса с днем рождения
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«Зенит» поздравил Ширла и Ломбертса с днем рождения 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
"Зенит" в Твиттере поздравил бывших защитников команды Радека Ширла и Николаса Ломбертса с днем рождения. Сегодня сербу исполняется 37 лет, бельгийцу — 33 года.
Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год, проведя за команду 190 матчей, забив восемь голов и отдав 15 результативных передач. В составе команды он стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Ширл завершил карьеру в 2016 году.
Ломбертс защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2017 год, отыграв за команду 289 матчей, отличившись 11 раз и отметившись шестью результативными передачами. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Трижды он завоевал Суперкубок и дважды Кубок страны. В настоящее время игрок защищает цвета «Остенде».
Друзья, сегодня свой 37-й день рождения отмечает Радек Ширл, автор одного из самых важных голов в истории сине-бело-голубых! 🏅🎂 Поздравляем! pic.twitter.com/LVrxJGox2l
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 марта 2018 г.
Николасу Ломбертсу — 33! С днем рождения, Нико! 🔝✌🎉 pic.twitter.com/DhbsNqA3KP
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 марта 2018 г.
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