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Финальный отчет инспектора FIFA и интрига от Куйвашева
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Финальный отчет инспектора FIFA и интрига от Куйвашева 

АиФ Урал 6 часов назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург на стадион, где летом 2018 года пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу, прибыла инспекция FIFA. Вместе с представителем футбольной организации Колином Смитом арену во вторник, 19 марта, посетил руководитель оргкомитета российского оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин и губернатор Евгений Куйвашев.
Как передает корреспондент «АиФ-Урал», господин Смит принял стадион и выразил удовлетворение темпом продажи билетов на матчи. Известно, что их всего 2 млн, а продано 350 тысяч. На матчи в Екатеринбурге билетов осталось совсем мало.
По словам Евгения Куйвашева, после игр ЧМ стадион будет передан для игр РФПЛ, а сам объект будет включен в жизнь Екатеринбурга. «Около Екатеринбург Арены улучшилась транспортная инфраструктура, проведены колоссальные работы по благоустройству, но от того как будет играть наша команда (имеется в виду ФК „Урал“ — прим. ред.) будет зависеть востребованность и посещаемость стадиона», — сказал Евгений Куйвашев. По его словам, первый матч пройдет без особых церемоний, но 15 апреля состоится необльшое действо. Его сценарий губернатор пока держит в секрете.
Всего в Екатеринбурге состоится четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу: 15, 21, 24 и 27 июня. Проверка организации работы нового стадиона и прочих служб состоится в апреле.
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