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Валерий Чупраков: Пермь — не Москва, найти спонсора нереально
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Валерий Чупраков: Пермь — не Москва, найти спонсора нереально 

Советский спорт 6 часов назад
«По итогам сезона руководство клуба в любом случае будет встречаться с губернатором и определять дальнейшие действия. Если клуб вылетит в первую лигу — это один разговор, если останется в РФПЛ — другой. Если итог разговора будет по принципу „как хотите, так и живите“, то руководство попробует либо продать клуб, либо распустить. Других выходов нет. Пермь — не Москва и даже не Московская область: найти спонсора нереально. Так что или губернатор примет решение, что клуб нужен, или что мы и без футбола проживем», — сказал Чупраков.
Напомним, после 23-х туров «Амкар» занимает 15-е, предпоследнее место в таблице РФПЛ.
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