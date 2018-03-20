«По итогам сезона руководство клуба в любом случае будет встречаться с губернатором и определять дальнейшие действия. Если клуб вылетит в первую лигу — это один разговор, если останется в РФПЛ — другой. Если итог разговора будет по принципу „как хотите, так и живите“, то руководство попробует либо продать клуб, либо распустить. Других выходов нет. Пермь — не Москва и даже не Московская область: найти спонсора нереально. Так что или губернатор примет решение, что клуб нужен, или что мы и без футбола проживем», — сказал Чупраков.
Напомним, после 23-х туров «Амкар» занимает 15-е, предпоследнее место в таблице РФПЛ.