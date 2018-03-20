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СБУ вступила в бой с Житомирской Народной Республикой
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СБУ вступила в бой с Житомирской Народной Республикой 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ в Житомирской области.
«Так, в конце прошлой недели сотрудники СБ заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую Житомирскую Народную Республику», — сказано в публикации.
СБУшники считают, что представители ЖНР использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали аккаунты в соцсетях. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их информацией о ЖНР.
В рамках действующего законодательства были приняты меры для блокировки Интернет-сообщества ЖНР и прекращения информационного наполнения ее страницы.
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