В Кировске соберутся любители ездового спорта

Всего в стартах на лыжном стадионе «Тирвас» примут участие 72 юных и взрослых спортсмена из городов Кольского Заполярья, Санкт-Петербурга, Архангельска, Карелии и Чувашии.

В программе состязания упряжек из двух, четырех и шести собак. В отдельной дисциплине ски-джоринг будут состязаться лыжники с четвероногими друзьями. Также спортсменов ждет эстафета. Для самых маленьких участников и начинающих спортсменов будут организованы уже ставшие традиционными детские старты «Юный каюр» на дистанции 1 километр.

Завершатся соревнования конкурсом «ГавКутюр», в котором будут оцениваться костюмы собак и некоторые элементы одежды их хозяев, составляющих единый ансамбль.

24 марта в 12.00 — торжественное открытие; 12.30 — начало стартов; 15.00 — церемония награждения; 25 марта в 12.30 — начало стартов; 16.30 — конкурс костюмов «ГавКутюр»; 17.30 — награждение.