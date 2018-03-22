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В Кировске соберутся любители ездового спорта
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В Кировске соберутся любители ездового спорта 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ТВ-21
Всего в стартах на лыжном стадионе «Тирвас» примут участие 72 юных и взрослых спортсмена из городов Кольского Заполярья, Санкт-Петербурга, Архангельска, Карелии и Чувашии.
В программе состязания упряжек из двух, четырех и шести собак. В отдельной дисциплине ски-джоринг будут состязаться лыжники с четвероногими друзьями. Также спортсменов ждет эстафета. Для самых маленьких участников и начинающих спортсменов будут организованы уже ставшие традиционными детские старты «Юный каюр» на дистанции 1 километр.
Завершатся соревнования конкурсом «ГавКутюр», в котором будут оцениваться костюмы собак и некоторые элементы одежды их хозяев, составляющих единый ансамбль.
24 марта в 12.00 — торжественное открытие; 12.30 — начало стартов; 15.00 — церемония награждения; 25 марта в 12.30 — начало стартов; 16.30 — конкурс костюмов «ГавКутюр»; 17.30 — награждение.
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