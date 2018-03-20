Даниэл Карвальо пригласил Зико на свой прощальный матч

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо в своём «инстаграме» выложил переписку с легендарным футболистом и бывшим главным тренером «армейцев» Зико, в которой спрашивает совета относительно своего прощального матча.

В ходе разговора Зико сообщил Карвальо, что прощальный матч можно провести в декабре, когда завершится чемпионат Бразилии. В подписи к скриншоту переписки экс-игрок ЦСКА заявил, что для него было бы мечтой сыграть с Зико в своём прощальном матче.

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил карьеру профессионального футболиста. Однако в 2017 году 35-летний полузащитник подписал контракт с клубом «Пелотас», после чего СМИ сообщали, что он продолжит карьеру в клубе бразильской Серии B «Оэсте».