Ещё
Даниэл Карвальо пригласил Зико на свой прощальный матч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Даниэл Карвальо пригласил Зико на свой прощальный матч 

Чемпионат.com 5 часов назад
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо в своём «инстаграме» выложил переписку с легендарным футболистом и бывшим главным тренером «армейцев» Зико, в которой спрашивает совета относительно своего прощального матча.
В ходе разговора Зико сообщил Карвальо, что прощальный матч можно провести в декабре, когда завершится чемпионат Бразилии. В подписи к скриншоту переписки экс-игрок ЦСКА заявил, что для него было бы мечтой сыграть с Зико в своём прощальном матче.
В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил карьеру профессионального футболиста. Однако в 2017 году 35-летний полузащитник подписал контракт с клубом «Пелотас», после чего СМИ сообщали, что он продолжит карьеру в клубе бразильской Серии B «Оэсте».
Чемпионат.com: последние новости
Ответы на главные вопросы для семейной хоккейной аудитории Александр Головин: кем бы стал, если не футболистом? Наверное, киберспортсменом Тайлер Ninja Блевинс зарабатывает $ 500 тыс. в месяц
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018233
Российский футболист посчитал себя нищебродом12
Кафельников закрутил роман cо стюардессой7
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение