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Васильев поручил усилить работу по подготовке к чемпионату Европы по борьбе
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Васильев поручил усилить работу по подготовке к чемпионату Европы по борьбе 

Mirmol.ru 5 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Васильев поручил усилить работу по подготовке к чемпионату Европы по борьбеВрио Главы Дагестана Владимир Васильев провел совещание по вопросам подготовки к чемпионату Европы по спортивной борьбе, который пройдет в апреле-мае текущего года в Каспийске.
О завершенных подготовительных работах на встрече рассказал Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.
«Завершена подача сотовой связи и Интернета во Дворце спорта им. Али Алиева, а также заключен договор о подключении дополнительной системы электропитания к спортивному комплексу», — отметил он.
Карибов также сообщил, что заключены договоры на приобретение экипировки для волонтеров и работников охраны общественного порядка. Составлены списки волонтеров и ответственных работников в залах прилета и вылета участников и гостей в аэропорту Махачкалы.
«Согласован вопрос по установке банкоматов в местах проведения соревнований и проживания участников и гостей чемпионата. Приняли положительное решение», — подчеркнул он.
Ускорить процесс проведения данных и других работ, в том числе связанных с организацией дорожного освещения, поручил Владимир Васильев.
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