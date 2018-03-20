Васильев поручил усилить работу по подготовке к чемпионату Европы по борьбе

Васильев поручил усилить работу по подготовке к чемпионату Европы по борьбеВрио Главы Дагестана Владимир Васильев провел совещание по вопросам подготовки к чемпионату Европы по спортивной борьбе, который пройдет в апреле-мае текущего года в Каспийске.

О завершенных подготовительных работах на встрече рассказал Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов

«Завершена подача сотовой связи и Интернета во Дворце спорта им. Али Алиева , а также заключен договор о подключении дополнительной системы электропитания к спортивному комплексу», — отметил он.

Карибов также сообщил, что заключены договоры на приобретение экипировки для волонтеров и работников охраны общественного порядка. Составлены списки волонтеров и ответственных работников в залах прилета и вылета участников и гостей в аэропорту Махачкалы.

«Согласован вопрос по установке банкоматов в местах проведения соревнований и проживания участников и гостей чемпионата. Приняли положительное решение», — подчеркнул он.

Ускорить процесс проведения данных и других работ, в том числе связанных с организацией дорожного освещения, поручил Владимир Васильев.