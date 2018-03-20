Пять медалей привезли вологодские спортсмены с первенства России по спортивному туризму

Два золота, два серебра и бронзу завоевали вологжане. С 13 по 18 марта в Йошкар-Оле прошли состязания по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

За победу в первенстве России боролись десятки спортсменов со всех уголков страны. Честь Вологодчины защищали восемь человек. Лучший результат показала Марина Сырникова, которая заняла первое место на личной дистанции среди девочек 14-15 лет. Второе место в этой же номинации получила Дарья Сырникова. Эта пара лыжниц принесла Вологодчине и еще одно золото — в третьем классе дистанций среди девочек. В лыжной группе, в состав которой от нашего региона вошли Марина и Дарья Сырниковы, Кира Рожина и Анастасия Некипелова, девочки заняли второе место, уступив спортсменкам из Мэрий Эл.