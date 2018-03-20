Стиан Экхофф ушел с поста тренера женской сборной Норвегии

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Стиан Экхофф покинул свой пост. 38-летний специалист, брат биатлонистки Тирил Экхофф, занимал эту должность четыре года.

— Я ни с кем не обсуждал продление контракта, — цитирует VG Экхофф. — У меня есть семья, а необходимость путешествовать со сборной заставила меня покинуть свой пост. У нас были взлеты и падения. Было очень интересно готовить команду в первые годы к домашнему чемпионату мира. Возможно, команда была не самая лучшая.

С нетерпением жду возможности вернуться домой и провести время с семьей. Мне есть чем заниматься помимо спорта. При этом я сказал, что буду готов помочь федерации, если потребуется. Но не в такой же степени, как раньше. Если понадобятся дополнительные руки, я готов, мне несложно помочь.