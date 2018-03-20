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«Ливерпуль» решил сохранить Салаха
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«Ливерпуль» решил сохранить Салаха 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Руководство «Ливерпуля» решило сохранить ведущего вингера Мохамеда Салаха, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, «красные» готовы отклонить любые предложения по трансферу 25-летнего египтянина во время грядущего межсезонья.
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