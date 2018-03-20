Максим Боков: Черчесову не позавидуешь

С бразильцами россияне сыграют 23 марта, а Аргентиной 27 марта.

— Если честно, я не завидую Черчесову. У него и вариантов особых нет. Жалко, конечно, что Березуцкие отказались от сборной, Игнашевич тоже не вернулся, — приводит слова Бокова "Российская Газета" . — Уверен, они и сейчас способны играть на уровне лучших команд мира. Да и молодые рядом с ними прогрессировали бы.

— Почему Березуцкие решили уйти из сборной? — Мне кажется, они просто устали. Столько лет играть в сборной и за клуб — это страшная нагрузка. Наверное, братья решили, что пора молодым показать себя.

— Чья потеря весомее — Виктора Васина или Георгия Джикии ? — Я бы не стал конкретизировать. Но в любом случае Васин с Джикией не помешали бы. Что греха таить: у нас сейчас нет защитников уровня Онопко, братьев Березуцких. Нет тех, которые выходят на поле и ты понимаешь — это глыба, стена. С другой стороны, сейчас у молодых ребят есть шанс закрепиться в сборной. Раньше сложнее было.