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Максим Боков: Черчесову не позавидуешь
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Максим Боков: Черчесову не позавидуешь 

Советский спорт 5 часов назад
С бразильцами россияне сыграют 23 марта, а Аргентиной 27 марта.
— Если честно, я не завидую Черчесову. У него и вариантов особых нет. Жалко, конечно, что Березуцкие отказались от сборной, Игнашевич тоже не вернулся, — приводит слова Бокова "Российская Газета". — Уверен, они и сейчас способны играть на уровне лучших команд мира. Да и молодые рядом с ними прогрессировали бы.
— Почему Березуцкие решили уйти из сборной? — Мне кажется, они просто устали. Столько лет играть в сборной и за клуб — это страшная нагрузка. Наверное, братья решили, что пора молодым показать себя.
— Чья потеря весомее — Виктора Васина или Георгия Джикии? — Я бы не стал конкретизировать. Но в любом случае Васин с Джикией не помешали бы. Что греха таить: у нас сейчас нет защитников уровня Онопко, братьев Березуцких. Нет тех, которые выходят на поле и ты понимаешь — это глыба, стена. С другой стороны, сейчас у молодых ребят есть шанс закрепиться в сборной. Раньше сложнее было.
— В связи с травмами Джикии, Васина и Марио Фернандеса стоит ли Черчесову перестроить тактику? Может, в три центральных защитника сыграть? — Возможно. Допускаю, что так и будет. Соперники-то у нас гранды. Тут за любую оплошность накажут. Посмотрим, какую тактику выберет Черчесов. По мне так это хорошо, что мы в такой ситуации сыграем с Бразилией и Францией. На их фоне сразу станет ясно, кто готов к чемпионату мира, к высоким скоростям, а кто не тянет.
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