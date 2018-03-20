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Журова: Без официальных делеагаций на ЧМ будет меньше проблем
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Журова: Без официальных делеагаций на ЧМ будет меньше проблем 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальная делегация Исландии может присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Гудлёйгур Тор Тордарсон. Окончательно решение ещё не принято. Бойкот может быть объявлен из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне (Великобритания обвиняет в произошедшем Москву, сообщает RT.
Исландия может поддержать британский бойкот ЧМ-2018 по футболу Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН приравняла возможный бойкот со стороны Рейкьявика к завуалированному обращению к гражданам (слушайте аудио).
«Никто старается не считать, сколько руководителей из той или иной страны приехало. Это журналисты считают. Организаторы и болельщики сильно на это внимание не обращают. Для болельщиков это даже будет лучше, потому что когда приезжают знаменитые и охраняемые люди, то болельщикам от этого больше проблем: замедляется время прохода на стадион. Поэтому я не думаю, что кто-то сильно из-за этого расстроится или от этого уменьшится престиж чемпионата мира. Думаю, этот посыл даётся, чтобы болельщики передумали и не поехали. Причём этот посыл даётся завуалированно. Если болельщики будут на это реагировать, то это не про спорт», — заявила НСН Журова.
Ранее в Лондоне заявили, что официальные лица не приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое решение было принято из-за отравления Скрипаля, которое произошло 4 марта в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность несёт Россия либо за организацию преступления, либо за потерю контроля над нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает Ura.ru.
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