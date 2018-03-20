10 способов необычного использования «липучки»

Лента «велкро», она же — «липучка», она же — текстильная застёжка, изобретённая в середине прошлого века, действует по принципу репейника. Обычно мы применяем её в шитье, например, как застёжку для верхней одежды или клапанов сумок. Но «липучка» может быть очень удобной и в хозяйстве. Способ 1 Одну из частей ленты приклейте на стену, другую — на обратную сторону рамки для картины или постера. Держатель для рамки готов. Способ 2 Липучки по углам коврика не дадут ему сбиваться. Способ 3 Подушка на сиденьи стула останется на месте. Способ 4 Пришейте к концам тесьмы «липучку», и вы получите держатель для провода. Способ 5 Такой же держатель будет удобен для рулона бумаги, например, упаковочной. Способ 6 Прикрепите одну часть «липучки» к дверце кухонного шкафчика, а другую — к обложке планшета и сверяйтесь с рецептом или смотрите любимый сериал в процессе готовки. Способ 7 Стаканы на «липучках» на холодильнике — удобное вместилище для мелочей. Способ 8 Пульты прикрепите на «липучку» к журнальному столику, и их не придётся искать. Способ 9 Приклейте часть «липучки» к крышке сумки-холодильника, а другую — к пластиковому пакету для мелочей. Салфетки, коктейльные трубочки и прочие мелочи не рассыплются по сумке. Способ 10 Контейнеры для хозяйственных принадлежностей к внутренней дверце шкафчика тоже можно прикрепить на «липучку». Фото: onegoodthingbyjillee.com