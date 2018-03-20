Ещё
10 способов необычного использования «липучки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 способов необычного использования «липучки» 

BurdaStyle.ru 5 часов назад
Фото: BurdaStyle.ru
Лента «велкро», она же — «липучка», она же — текстильная застёжка, изобретённая в середине прошлого века, действует по принципу репейника. Обычно мы применяем её в шитье, например, как застёжку для верхней одежды или клапанов сумок. Но «липучка» может быть очень удобной и в хозяйстве. Способ 1  Одну из частей ленты приклейте на стену, другую — на обратную сторону рамки для картины или постера. Держатель для рамки готов. Способ 2  Липучки по углам коврика не дадут ему сбиваться. Способ 3  Подушка на сиденьи стула останется на месте. Способ 4  Пришейте к концам тесьмы «липучку», и вы получите держатель для провода. Способ 5  Такой же держатель будет удобен для рулона бумаги, например, упаковочной. Способ 6  Прикрепите одну часть «липучки» к дверце кухонного шкафчика, а другую — к обложке планшета и сверяйтесь с рецептом или смотрите любимый сериал в процессе готовки. Способ 7  Стаканы на «липучках» на холодильнике — удобное вместилище для мелочей. Способ 8  Пульты прикрепите на «липучку» к журнальному столику, и их не придётся искать. Способ 9  Приклейте часть «липучки» к крышке сумки-холодильника, а другую — к пластиковому пакету для мелочей. Салфетки, коктейльные трубочки и прочие мелочи не рассыплются по сумке. Способ 10  Контейнеры для хозяйственных принадлежностей к внутренней дверце шкафчика тоже можно прикрепить на «липучку». Фото: onegoodthingbyjillee.com
BurdaStyle.ru: последние новости
Лайфхак: как чисто стачать срезы Как вышить лентами цветок шиповника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018233
Российский футболист посчитал себя нищебродом12
Кафельников закрутил роман cо стюардессой7
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение