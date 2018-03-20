Юные баскетболисты завоевали дипломы в соревнованиях

Воспитанники Дошкольного отделения ОК «Юго-Запад» приняли участие в межрайонном этапе соревнований для дошкольников «Школа мяча». В составе сборной команды они успешно выступили на межрайонном этапе соревнований среди дошкольников образовательных учреждений.