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Юные баскетболисты завоевали дипломы в соревнованиях
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Юные баскетболисты завоевали дипломы в соревнованиях 

Вестник района Гагаринский 5 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Воспитанники Дошкольного отделения ОК «Юго-Запад» приняли участие в межрайонном этапе соревнований для дошкольников «Школа мяча». В составе сборной команды они успешно выступили на межрайонном этапе соревнований среди дошкольников образовательных учреждений.
16 за звание лучших боролись 8 команд из 8 человек дошкольных учреждений района. Ловкими, быстрыми и умелыми во владении мячом показали себя дошколята. Баскетболисты выступали под началом инструктора по физической культуре Дошкольного отделения №1 Натальи Алексеевны Васильевой. Ребята успешно прошли все задания и заслужили громкие аплодисменты.
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