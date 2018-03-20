Тренер Кроуфорда не стесняется в выражениях в адрес Хорна и его команды

Как мы сообщали ранее, 14 марта стало известно, что абсолютный чемпион в весе до 63,5 кг Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) из США вынужден перенести дебют в весе до 66,7 кг в связи с незначительной травмой — поединок с действующим обладателем титула WBO австралийцем Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) состоится предположительно 19 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Перенос боя и стартовавшая за этим «трештокинговая» активность сторон, ранее проявлявших уважение друг к другу, подтолкнула представителей СМИ к мысли о том, что билеты на шоу не пользуются повышенным спросом.

А может быть всё значительно проще: Брайан Макинтайр, тренер Кроуфорда, взбешён словами Гленна Раштона, тренера Хорна, позволившего себе в адрес американского боксёра язвительные комментарии — тренер Хорна обозвал Кроуфорда принцессой, чем явно огорчил американца.

Говорит Макинтайр: «Я согласен с Теренсом. Этот Хорн просто получил пояс в временное пользование. Сидит, греет его, сдувает пылинки. Но мы уже рядом, мы заберём пояс у этой *** (самки семейства псовых). Так оно и будет, даже не сомневайтесь. Плёвое дело. Это не значит, что Хорн выглядит как унылое *** (экскременты). Но где-то за 6 раундов мой пацан его нахлобучит. Сперва немного разогреется, а потом грохнет и Хорна, и его тренера».

По словам Макинтайра, Кроуфорд не хотел переносить поединок, был готов драться с Хорном несмотря на повреждение руки: «Это я ему не разрешил. Да, это старина Мак сказал пацану: „Не дури“. Почему я зол? Раштон первым заявил об уважении, он сказал никакого трештокинга не будет. А затем как раскудахтались. И этот Раштон, и этот Хорн. Вы мне за „принцессу“ ещё ответите. Хотите, чтобы Кроуфорд был ещё круче? Круче просто некуда. А сами-то небось просто приехали за чеком».

Когда корреспондент BadLeftHook спросил Макинтайра о том, кто будет следующим после Хорна, тренер слегка подобрел: «Кит Тёрман, Эррол Спенс, Шон Портер . И я отвечаю за свой базар. Кто нарядил Спенса бабаем дивизиона? Полная фигня. Новый бабай дивизиона — Кроуфорд. Отвечаю. И мариновать бои нет нужды — обе стороны получат минимум по $5 млн Короче, всех их нахлобучим. Ах да! Ещё и Дэнни Гарсию !»

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