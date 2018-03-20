В Барнауле на ул. Мало-Тобольской пройдет праздник весеннего равноденствия

25 марта на пешеходной Мало-Тобольской улице пройдет праздник весеннего равноденствия.

На праздник горожан будут зазывать скоморохи и туристический символ Барнаула — ДедМедведь. Организаторы подготовили для гостей угощения и массу развлечений. На площадке состоится ярмарка ремесленных товаров, игры и необычные конкурсы. Так, на празднике выберут самый большой русский платок и девушку с самой длинной косой. Мужчин приглашают принять участие в конкурсах на ловкость, силу и сноровку.

Праздник пройдет с 12:00 до 16:00.