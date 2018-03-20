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В Барнауле на ул. Мало-Тобольской пройдет праздник весеннего равноденствия
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В Барнауле на ул. Мало-Тобольской пройдет праздник весеннего равноденствия 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
25 марта на пешеходной Мало-Тобольской улице пройдет праздник весеннего равноденствия.
На праздник горожан будут зазывать скоморохи и туристический символ Барнаула — ДедМедведь. Организаторы подготовили для гостей угощения и массу развлечений. На площадке состоится ярмарка ремесленных товаров, игры и необычные конкурсы. Так, на празднике выберут самый большой русский платок и девушку с самой длинной косой. Мужчин приглашают принять участие в конкурсах на ловкость, силу и сноровку.
Праздник пройдет с 12:00 до 16:00.
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