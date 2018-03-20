Я следовал за командой Англии по всему миру, однако в России слишком опасно

Пока Сергей Скрипаль и его дочь Юлия борются за свои жизни, очевидно, что любой сопутствующий ущерб, который претерпят английские болельщики на летнем Чемпионате мира в результате политических трений, незначителен в сравнении этим. Однако нам следует помнить о тех английских болельщиках, которые подверглись чудовищным нападениям во Франции в ходе Еврокубка 2016 — двое из них получили травмы мозга, навсегда сломавшие их жизнь. Эти нападения были осуществлены российскими хулиганами, получившими едва прикрытое одобрение — а возможно и боевую подготовку — со стороны путинского режима.

Причины избегать поездок в Россию существовали и раньше, даже для людей вроде меня, которые не пропустили ни единого значимого европейского чемпионата с 1990. Однако тысячи английских фанатов безвозвратно потратили четырехзначные суммы, чтобы поехать на Чемпионат мира этим летом, и вероятность того, что им не доведется последовать за своей командой в Калининград, Волгоград и далее, определенно выросла.

Когда российские хулиганы напали на англичан в ходе игры между двумя странами в Марселе в 1016, французские власти отметили высокую подготовку 150 нападавших — многие из них носили каппы и борцовские перчатки. К сожалению, среди англичан тоже было много нарушителей — однако существовала большая разница между пьяными и неуклюжими англичанами с одной стороны, и организованными русскими с другой, которые были вооружены ломами и молотками, и подрезали своим жертвам сухожилия, чтобы те не сбежали. Кроме того, британские власти справедливо осудили английских хулиганов, тогда как реакция российских властей была совсем иной.

Столкновения были ожидаемы. Хотя я присутствовал на трех других играх с участием Англии на Еврокубке 2016, я пропустил Марсель, во многом из соображений безопасности. В последний раз Англия играла против России в октябре 2007, когда на английских гостей в Москве проводились неспровоцированные нападения. Мои друзья, поехавшие на эту игру, рассказывали, как прятались от града хлама, которым закидывали их россияне. Матчи с участием российских команд, как внутренние, так и европейские, часто сопровождаются насилием, масштаб которого существенно превышает британский.

Российские власти рассказывают, что приняли меры против хулиганов перед Чемпионатом мира, однако их заявления трудно воспринимать всерьез, учитывая их одобрительную реакцию на события в Марселе. Организованные банды регулярно устраивают на стадионах сражения; в сентябре прошлого года болельщик «Спартак Москва» запустил в судью файер с расстояния в 60 метров в ходе игры Лиги чемпионов против словенского «Марибора»; в феврале хулиганы «Спартака» подрались на улицах Бильбао перед игрой Лиги Европы.

Регулярно происходят случаи расизма — широко распространены оскорбительные кричалки, и болельщики часто швыряют на поле бананы. Хотя УЕФА регулярно штрафует российские команды за расизм их болельщиков на европейских чемпионатах, РФС отстранил чернокожих игроков за их раздраженную реакцию на оскорбления. В феврале «Спартак Москва» загрузили в «Твиттер» фотографию их бразильских игроков, тренирующихся на солнце, с подписью «смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Само собой, решение провести Чемпионат мира в России было принято ФИФА, организацией, которая в дальнейшем прошла через череду арестов и коррупционных скандалов. Однако за исключением сценария, в котором Великобритания куда резче отреагирует на действия России в Солсбери (сейчас вероятность того, что Англия не будет участвовать, составляет 16-1, по сравнению с 50-1, как это было ранее), там будет присутствовать много английских фанатов, что приведет к риску повторения событий в Марселе.

Меня, однако, там не будет — скорее всего. С одной стороны, я думаю, что это не стоит риска, и что если я туда поеду, я выражу поддержку проведения чемпионата в России, что было бы непозволительно. Однако после 25 лет, которые я наблюдал за поражениями Англии по всему миру, я бы не хотел пропустить ее успех. Если она пробьется в полуфинал, я сяду в самолет. Однако сделав это, я не забуду, что и до Солсбери я сомневался в том, что Россия подходит на роль принимающей стороны Чемпионата мира 2018.