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Кремль не считает отсутствие поздравления Путину от Трампа недружественным шагом
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Кремль не считает отсутствие поздравления Путину от Трампа недружественным шагом 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 20 марта. Кремль не считает отсутствие поздравления Путину от Трампа недружественным шагом, «утро вечера мудренее», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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