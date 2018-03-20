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Кремль не считает отсутствие поздравления Путину от Трампа недружественным шагом
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Кремль не считает отсутствие поздравления Путину от Трампа недружественным шагом
ТАСС
5 часов назад
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ТАСС
, 20 марта. Кремль не считает отсутствие поздравления Путину от Трампа недружественным шагом, «утро вечера мудренее», отметил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков
.
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