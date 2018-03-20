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На Евро-2020 не будет использоваться аналог паспорта болельщика
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На Евро-2020 не будет использоваться аналог паспорта болельщика 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что во время Евро-2020 не будет применяться аналог паспорта болельщика. Эту карту зрителя, являющуюся частью системы идентификации футбольных болельщиков, должен получить каждый купивший билет на матчи ЧМ-2018, а в 2020 году в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча чемпионата Европы, который пройдет в нескольких странах.
— Есть разные вещи в плане подготовки, кое-что отличается. Сам закон проще, и его проведение проще, — цитирует «Р-Спорт» Колобкова. — Есть нюансы из-за того, что турнир проводится в разных странах. Аналога паспорта болельщика не планируется, но вопрос по допуску болельщиков на трибуны остается.
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