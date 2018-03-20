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В Кремле призвали дождаться доказательств обвинений по «делу Скрипаля»
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В Кремле призвали дождаться доказательств обвинений по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 5 часов назад
В КРЕМЛЕ ПРИЗЫВАЮТ СОХРАНЯТЬ ТРЕЗВОСТЬ УМА И ОЖИДАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБВИНЕНИЙ ЛОНДОНА ПО «ДЕЛУ СКРИПАЛЯ» — ПЕСКОВ
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