30 марта пройдёт заседание квалификационной коллегии судей Псковской области

30 марта пройдёт заседание квалификационной коллегии судей Псковской области: как сообщает управление судебного департамента региона, судьи рассмотрят вопрос о рекомендации кандидата на должность федерального судьи Невельского районного суда, а также кандидата на должность мирового судьи судебного участка №34 (Великие Луки). Кроме того, судьи рассмотрят заявления судьи Псковского городского суда Елены Иойлевой и судьи Великолукского городского суда Людмилы Мамаевой о прекращении полномочий. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».