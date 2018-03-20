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Госдума обсудит законодательную основу для Евро-2020 во время весенней сессии
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Госдума обсудит законодательную основу для Евро-2020 во время весенней сессии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Государственная дума РФ обсудит закон о проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года во время весенней сессии. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Законы к чемпионату мира — 2018 и к чемпионату Европы — 2020 разные, там даются различные гарантии, потому что Евро проводит не одна страна. Это касается перемещения туристов, вопросов безопасности и медицины — во многом требования Союза европейских футбольных ассоциаций мягче и легче, чем Международной федерации футбола. Закон согласовывается с нашими коллегами, надеемся, чтобы он пройдет первое чтение в весенней сессии", — сказал Колобков.
Закон о подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года был принят в 2013 году. Мировое первенство пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.
Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.
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