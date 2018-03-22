Чтобы не лишиться iPhone7 рязанка погасила долги по налогам

Рязанка погасила налоговую задолженность только после того, как судебный пристав арестовал ее iPhone7, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Накопив налоговую задолженность в размере 26 тысяч рублей, женщина не спешила ее погашать, поэтому исполнительный документ поступил в Отдел судебных приставов.

Пристав установил расчетный счет должницы и взыскал все находящиеся на нем деньги. Получив СМС-сообщение из банка о списании денег, гражданка направилась с претензией в отдел судебных приставов. Пристав разъяснил женщине ее права и обязанности, и между дело арестовал iPhone7, находящийся при ней.

Остаться без связи женщина не могла, поэтому в тот же день погасила налоговую задолженность в полном объеме.