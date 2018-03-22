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Чтобы не лишиться iPhone7 рязанка погасила долги по налогам
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Чтобы не лишиться iPhone7 рязанка погасила долги по налогам 

АиФ Рязань 45 минут назад
Фото: Все для Вас
Рязанка погасила налоговую задолженность только после того, как судебный пристав арестовал ее iPhone7, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Накопив налоговую задолженность в размере 26 тысяч рублей, женщина не спешила ее погашать, поэтому исполнительный документ поступил в Отдел судебных приставов.
Пристав установил расчетный счет должницы и взыскал все находящиеся на нем деньги. Получив СМС-сообщение из банка о списании денег, гражданка направилась с претензией в отдел судебных приставов. Пристав разъяснил женщине ее права и обязанности, и между дело арестовал iPhone7, находящийся при ней.
Остаться без связи женщина не могла, поэтому в тот же день погасила налоговую задолженность в полном объеме.
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