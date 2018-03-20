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Имущество борского завода арестовали за долги по налогам
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Имущество борского завода арестовали за долги по налогам 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Имущество одного из заводов на Бору арестовали за долги по налогам на общую сумму в 1,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области, завод лишился пяти грузовых автомобилей.
В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав сначала наложил арест на расчетные счета должника, но денег на них не оказалось. Тогда уполномоченный орган вынес постановления о запрете регистрационных действий в отношении пяти большегрузных транспортных средств, владельцем которых является завод, после чего пристав их арестовал.
Если руководство предприятия в течение ближайших десяти дней не заплатит налоги, транспорт будет продан за долги.
Напомним, новый руководитель нижегородского УФНС обозначил приоритеты работы на 2018 год.
Фото: egamma.ru
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